The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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31.03.2026 14:10:00
Jensen Huang Just Raised Nvidia's Order Outlook to $1 Trillion. Should You Buy the AI Stock -- or Has the Market Already Priced It in?
A few weeks ago, Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang told investors that his chip empire has built an order book of $1 trillion through 2027. This jaw-dropping revelation crystallizes the scale of artificial intelligence (AI) infrastructure demand in a single headline.For a company that once survived each passing quarter on graphics cards and gaming services, this backlog figure is a tectonic shift -- providing multiyear revenue visibility that dwarfs even the most rock-solid balance sheets.The natural question smart investors are asking is whether the market has already discounted Nvidia's windfall or if the stock still offers compelling upside.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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