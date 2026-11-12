NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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12.11.2026 16:49:02
Jensen Huang Just Resigned, and Nvidia Stock Has Fallen 35% From Its All-Time High. I Still Think It's a Buy.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock finished at $173.73 on Wednesday, Nov. 11, roughly 27% off its all-time closing high of $239.24 from Oct. 6. And shares slipped further in after-hours trading that evening, to roughly $159, after The Wall Street Journal reported that Nvidia's board was preparing to oust CEO Jensen Huang. On Thursday morning, Nov. 12, Nvidia announced that Huang had resigned and named finance chief Colette Kress interim CEO, and the stock fell even further, briefly trading below $150 at the open and sitting at about $156 shortly after, roughly 35% below that record.
The company, meanwhile, keeps growing at a remarkable rate. The artificial intelligence (AI) chip giant's revenue more than doubled from a year earlier in its last reported quarter, and management sees about 70% growth in its next fiscal year.
At what price, then, does the stock become worth buying?
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