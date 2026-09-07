Nebius Aktie

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WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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07.09.2026 12:43:00

Jensen Huang Just Said a 1-Gigawatt Facility Is Worth $50 Billion to $60 Billion. Here's What That Means for Neocloud Stocks Like Nebius.

The AI infrastructure buildout has been expensive, and Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang recently put a price on it. He estimated at the G20 Summit that it costs between $50 billion and $60 billion to build a 1-gigawatt facility.These facilities will become vital for the AI build-out. They make it easier to scale agentic AI, chatbots, and upcoming physical AI, which includes humanoid robots and autonomous vehicles.This is obviously good news for neocloud providers like Nebius (NASDAQ: NBIS), which build these data centers. However, there are a few key catalysts that investors may not be anticipating.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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