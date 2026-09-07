Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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07.09.2026 12:43:00
Jensen Huang Just Said a 1-Gigawatt Facility Is Worth $50 Billion to $60 Billion. Here's What That Means for Neocloud Stocks Like Nebius.
The AI infrastructure buildout has been expensive, and Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang recently put a price on it. He estimated at the G20 Summit that it costs between $50 billion and $60 billion to build a 1-gigawatt facility.These facilities will become vital for the AI build-out. They make it easier to scale agentic AI, chatbots, and upcoming physical AI, which includes humanoid robots and autonomous vehicles.This is obviously good news for neocloud providers like Nebius (NASDAQ: NBIS), which build these data centers. However, there are a few key catalysts that investors may not be anticipating.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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02.09.26
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01.09.26
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|RTS-Wert Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nebius-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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26.08.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
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|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
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26.08.26
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