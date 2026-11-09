NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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09.11.2026 20:09:35
Jensen Huang Might Be the Biggest Wild Card for Nvidia Stock. Here's What to Watch During Earnings on Nov. 17
Nvidia (NASDAQ:NVDA) investors have had a rough few weeks, with the latest (and perhaps biggest) blow coming over the weekend. CEO Jensen Huang acknowledged infidelity in an email to employees, and Nvidia's board opened an independent investigation into whether foreign intelligence targeted him. The board said it had no reason to believe that national security or Nvidia secrets had been compromised, but investors still have questions.
The stock traded around $176 early Monday afternoon, down about 5.5% on the day and roughly 23% below its Oct. 9 close of $229.28.
The Monday plunge shouldn't come as a surprise after this weekend's news: Huang co-founded Nvidia in 1993 and has run it ever since. Few large companies are as closely tied to one leader, which is why its earnings report on Nov. 17 matters more than usual.
Image source: Nvidia.
Despite the looming uncertainty, it's important to remember that whatever is happening around Huang, Nvidia's numbers have been remarkable. In its fiscal second quarter, which ended July 26, revenue rose 106% from a year earlier to $96.2 billion. Data centers brought in $89.0 billion of that, about 92%, and net income reached $59.7 billion, up 126% year over year.
Over the past four reported quarters, Nvidia earned $7.91 per diluted share. At $176, that's about 22 times trailing earnings, a modest multiple for a company still doubling its sales.
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