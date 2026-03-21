NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.03.2026 14:00:00
Jensen Huang once said there was ‘no evidence’ Nvidia chips were getting diverted to China. The scandal at Super Micro suggests otherwise.
Experts say the case highlights how the industry appears to not have taken the issue of chip smuggling seriously.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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