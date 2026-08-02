NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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02.08.2026 13:20:00

Jensen Huang Predicted Nvidia Would Collect $1 Trillion in Chip Sales Through 2027. Is Nvidia Still on Pace?

During the company's GTC conference in March, Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang expressed confidence in the company's opportunity in the artificial intelligence (AI) chip market."We saw $500 billion of very high confidence demand and purchase orders for Blackwell and Rubin through 2026," Huang said. "I'm here to tell you that right now where I stand ... I see through 2027 at least $1 trillion."Recent results indicate that Nvidia is very much on pace to hit that target -- but some risks could derail its momentum.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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