NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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02.08.2026 13:20:00
Jensen Huang Predicted Nvidia Would Collect $1 Trillion in Chip Sales Through 2027. Is Nvidia Still on Pace?
During the company's GTC conference in March, Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang expressed confidence in the company's opportunity in the artificial intelligence (AI) chip market."We saw $500 billion of very high confidence demand and purchase orders for Blackwell and Rubin through 2026," Huang said. "I'm here to tell you that right now where I stand ... I see through 2027 at least $1 trillion."Recent results indicate that Nvidia is very much on pace to hit that target -- but some risks could derail its momentum.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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31.07.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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31.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich zu (finanzen.at)
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31.07.26
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30.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
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30.07.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)
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30.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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