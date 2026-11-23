Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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23.11.2026 21:21:44
Jensen Huang Returns to Nvidia, Showing What Trump Will Do for AI
President Trump intervened on behalf of the returning Nvidia chief in a bid to boost a key company driving the stock market.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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