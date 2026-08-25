OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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25.08.2026 20:21:01
Jensen Huang Said Nvidia's $30 Billion OpenAI Investment Might Be the Last. Nvidia Just Guaranteed Up to $105 Billion of OpenAI's Leases.
In March, Nvidia's (NASDAQ:NVDA) CEO, Jensen Huang, said at an investor conference that the company's recent $30 billion investment in OpenAI "might be the last time" it puts money into the artificial intelligence (AI) start-up.That, however, wasn't a retreat. And Huang himself said so."The reason for that is because they're going to go public," he explained, adding that the $100 billion investment the two companies promoted was likely "not in the cards."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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