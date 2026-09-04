Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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04.09.2026 22:08:00
Jensen Huang Said This Word Exactly 1 Time During Nvidia's Earnings Call, and That Was Enough to Put Artificial Intelligence (AI) Bubble Fears to Rest
During Nvidia's (NASDAQ: NVDA) second-quarter earnings call, Jensen Huang used the word "visibility" only once. He did not spend an extended period of time arguing with skeptical analysts about the durability of the artificial intelligence (AI) build-out.Instead, he explained that Nvidia can now see further upstream and downstream than it ever has -- into wafers, memory, optics, land, power, and the facilities that will house the next wave of AI systems. This single word, set against yet another quarter of record results and a supply-constrained outlook, is more meaningful than the bubble commentary that has followed Nvidia stock for over a year.Jensen Huang: Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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