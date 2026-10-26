Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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26.10.2026 05:00:00
Jensen Huang Says Nvidia's Next-Gen Vera Rubin Chips Will Generate $40 Billion in Revenue per Gigawatt, Up From $25 Billion for Grace Blackwell. What That Means for NVDA's Growth Runway.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has already made an incredible amount of money selling the powerful chips that drive artificial intelligence (AI). But CEO Jensen Huang believes the company's biggest opportunities are still ahead, and Nvidia's newest technology could help him prove it.
The chipmaker's next-generation Vera Rubin architecture is designed to deliver substantially more computing power from the same amount of electricity. That's important for cloud companies that are racing to build AI data centers, where access to power has become a major constraint.
But there's another benefit for Nvidia shareholders. Vera Rubin could generate 60% more revenue per gigawatt of computing capacity than its predecessor.
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