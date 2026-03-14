Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
14.03.2026 16:05:00
Jensen Huang Says the "Agentic AI Inflection Point Has Arrived." Here Are 2 Stocks to Buy for 2026.
When Nvidia (NASDAQ: NVDA) released its results for the fourth quarter of fiscal year 2026 on Feb. 25, CEO Jensen Huang stated that artificial intelligence's (AI's) "inflection point has arrived."He was referring to agentic AI, or AI programs capable of acting on their own.When you submit a query to ChatGPT or Claude, the AI program generates a response and that's the end of it. Despite the complexity of the program, our average interactions with it follow a simple input-output loop.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Here
Analysen zu Here
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.