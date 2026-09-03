NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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03.09.2026 19:42:01

Jensen Huang to Spend $13 Billion to Take On OpenAI and Anthropic. Should You Buy Nvidia Stock?

Open-source AI platform Hugging Face is in the news for the second time in as many weeks. But this time, it's good news.Last week, it was because OpenAI released new details about the security incident in which OpenAI's agentic bots "broke containment," gained unauthorized access to Hugging Face's servers, and took over parts of its system.This morning, Nvidia (NASDAQ:NVDA) CEO Jensen Huang announced a different kind of takeover of Hugging Face. But he's not using agentic AI: he's using good old-fashioned money to buy the company.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
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27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
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Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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