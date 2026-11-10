NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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10.11.2026 08:55:07
Jensen Huang’s alleged links to Chinese spy: What to know about Singapore-based Nvidia customer Megaspeed
The firm has faced US scrutiny over suspicions that it helped Beijing gain access to Nvidia’s advanced AI chipsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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|Nvidia, Tesla, SpaceX, AMD, Infineon, Rheinmetall - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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16:02
|Verluste in New York: S&P 500 startet im Minus (finanzen.at)
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16:02
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
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|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
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|Bernstein Research
|14.09.26
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|RBC Capital Markets
|09.11.26
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|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
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|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
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|10.01.25
|NVIDIA Hold
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|21.11.24
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