|
04.08.2026 12:10:00
Jensen Huang's Push for Open-Weight AI Models Is Really a Bet to Expand Nvidia's Total Addressable Market
Jensen Huang has become a vocal champion of open-weight artificial intelligence (AI) models, the kind anyone can download, customize, and run themselves. He even organized a letter urging Washington not to restrict them, one that quickly gathered dozens of corporate signatories, including OpenAI and Alphabet.It sounds like a principled stand for open technology. But for Nvidia (NASDAQ: NVDA), it is also a shrewd business move, one aimed squarely at expanding the company's total addressable market. Nvidia CEO Jensen Huang. Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!