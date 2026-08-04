04.08.2026 12:10:00

Jensen Huang's Push for Open-Weight AI Models Is Really a Bet to Expand Nvidia's Total Addressable Market

Jensen Huang has become a vocal champion of open-weight artificial intelligence (AI) models, the kind anyone can download, customize, and run themselves. He even organized a letter urging Washington not to restrict them, one that quickly gathered dozens of corporate signatories, including OpenAI and Alphabet.It sounds like a principled stand for open technology. But for Nvidia (NASDAQ: NVDA), it is also a shrewd business move, one aimed squarely at expanding the company's total addressable market. Nvidia CEO Jensen Huang. Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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