NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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24.11.2026 13:21:00
Jensen Huang’s return was worth nearly $950 billion to Nvidia. How much of the stock market should ride on one man?
Trump got the CEO he wanted. Nvidia still has an investigation to finish. Plus, the outlook for AI jobs and why Medicare Advantage insurers missed Monday’s rally.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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