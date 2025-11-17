Jeol: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jeol gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 101,23 JPY gegenüber 137,34 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jeol in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 41,91 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 50,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at