Jeol hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jeol präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Jeol mit einem Umsatz von insgesamt 284,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 340,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,64 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at