17.11.2025 06:31:29
Jeol hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Jeol präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Jeol mit einem Umsatz von insgesamt 284,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 340,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,64 Prozent verringert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
