Jeol legte Quartalsergebnis vor

Jeol lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 USD, nach 0,340 USD im Vorjahresvergleich.

Jeol hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 259,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at