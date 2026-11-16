Jeol mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jeol hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 101,10 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 101,23 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,34 Prozent zurück. Hier wurden 41,35 Milliarden JPY gegenüber 41,91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at