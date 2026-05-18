Jeol öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jeol hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jeol in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 315,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 395,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,44 USD. Im Vorjahr waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Jeol im vergangenen Geschäftsjahr 1,19 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jeol 1,29 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at