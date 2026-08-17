Jeol stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jeol ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jeol die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 35,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 91,32 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Jeol im vergangenen Quartal 24,47 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 39,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jeol 40,15 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at