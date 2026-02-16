Jeol verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jeol hat am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 149,40 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 176,40 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,80 Prozent auf 47,75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Jeol 49,12 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at