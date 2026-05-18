Jeol: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jeol stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 90,63 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -24,450 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 49,55 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 432,58 JPY gegenüber 365,55 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,82 Prozent zurück. Hier wurden 179,35 Milliarden JPY gegenüber 196,70 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at