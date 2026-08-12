Jerash gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jerash lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 50,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at