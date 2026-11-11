Jerash: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jerash äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jerash 0,040 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 42,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at