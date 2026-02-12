Jerash stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jerash präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jerash in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 41,8 Millionen USD im Vergleich zu 35,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

