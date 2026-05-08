Jeronimo Martins SGPS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jeronimo Martins SGPS hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 EUR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jeronimo Martins SGPS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,90 Milliarden EUR im Vergleich zu 8,38 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at