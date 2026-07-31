Jeronimo Martins SGPS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jeronimo Martins SGPS äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,230 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Jeronimo Martins SGPS im vergangenen Quartal 9,38 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jeronimo Martins SGPS 9,02 Milliarden EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at