Jeronimo Martins SGPS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jeronimo Martins SGPS hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,340 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 9,53 Milliarden EUR gegenüber 9,14 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,316 EUR sowie einem Umsatz von 9,49 Milliarden EUR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at