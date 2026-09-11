Jersey Mike s Subs A legte Quartalsergebnis vor

Jersey Mike s Subs A hat am 09.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte Jersey Mike s Subs A ebenfalls ein EPS von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jersey Mike s Subs A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 208,0 Millionen USD im Vergleich zu 189,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at