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11.09.2026 06:31:28
Jersey Mike s Subs A legte Quartalsergebnis vor
Jersey Mike s Subs A hat am 09.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte Jersey Mike s Subs A ebenfalls ein EPS von 0,190 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jersey Mike s Subs A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 208,0 Millionen USD im Vergleich zu 189,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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