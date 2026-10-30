Jersey Mike s Subs A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jersey Mike s Subs A hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,0 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 209,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 190,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at