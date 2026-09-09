Jersey Mike s Sub a Aktie

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WKN DE: A42GR2 / ISIN: US47668J1025

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09.09.2026 13:49:42

Jersey Mike's Subs Q2 Net Income Drops, Announces FY26 Outlook

(RTTNews) - Wednesday, Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE) announced its financial results for the second quarter, reporting a net income of $37 million compared to $59 million in the previous year.

Total revenues increased to $208 million from last year's $189 million.

Adjusted EBITDA for the period was $114 million compared to $107 million in 2025.

Looking ahead, the company expects same-store sales growth of 2.5-3.0% for fiscal 2026, including 3.0-4.0% in the third quarter.

The company anticipates adjusted EBITDA growth of at least 20% for the full year 2026, including at least 13% in the third quarter.

In pre-market hours, JMKE was trading at $20.92, up 0.59 percent on the NYSE.

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