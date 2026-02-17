17.02.2026 06:31:28

Jerusalem Cigarette: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jerusalem Cigarette hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 JOD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 JOD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,9 Millionen JOD vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,7 Millionen JOD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,090 JOD. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,090 JOD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Jerusalem Cigarette hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 96,83 Millionen JOD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 64,96 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren.

