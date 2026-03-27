Jerusalem Insurance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jerusalem Insurance äußerte sich am 25.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 JOD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jerusalem Insurance 0,030 JOD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jerusalem Insurance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,7 Millionen JOD. Im Vorjahresviertel waren 8,6 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,030 JOD beziffert. Im Vorjahr waren 0,120 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Jerusalem Insurance 38,01 Millionen JOD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 33,86 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at