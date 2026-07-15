JESCO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JESCO hat am 14.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 37,60 JPY. Im letzten Jahr hatte JESCO einen Gewinn von -4,660 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,38 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,64 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at