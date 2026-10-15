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15.10.2026 06:31:29
JESCO präsentierte Quartalsergebnisse
JESCO hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 104,87 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 3,75 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 44,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurden 174,06 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JESCO 155,31 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 18,06 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 19,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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