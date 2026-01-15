|
JESCO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
JESCO hat am 14.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 56,76 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 5,11 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,81 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
