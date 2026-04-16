JESCO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JESCO präsentierte am 13.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 62,99 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JESCO noch ein Gewinn pro Aktie von 39,69 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,83 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,88 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at