Jet.AI Aktie
WKN DE: A3ETAV / ISIN: US47714H1005
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17.11.2026 14:41:04
Jet.AI Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Jet.AI Inc. (JTAI) revealed Loss for third quarter of -$5.92 million
The company's earnings came in at -$5.92 million, or -$1.82 per share. This compares with -$1.97 million, or -$117.92 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 23.5% to $0.730 million from $0.591 million last year.
Jet.AI Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$5.92 Mln. vs. -$1.97 Mln. last year. -EPS: -$1.82 vs. -$117.92 last year. -Revenue: $0.730 Mln vs. $0.591 Mln last year.
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