Jet.AI Aktie
WKN DE: A3ETAV / ISIN: US47714H1005
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08.04.2026 16:12:27
Jet.AI Stock Falls 28% After Announcing $5 Mln Investment In SpaceX And Related Subsidiaries
(RTTNews) - Shares of Jet.AI Inc. (JTAI) are falling about 28 percent on Wednesday morning trading after it announced a $5 million strategic investment intended to provide an economic interest in SpaceX and its related subsidiaries.
The company's stock is currently trading at $5.52, down 28.16 percent or $2.16, over the previous close of $7.70 on the Nasdaq. It has traded between $0.04 and $10.40 in the past one year.
The investment is intended to reinforce Jet.AI's strategic pivot toward AI infrastructure and to gain economic exposure into SpaceX and xAI's potential performance and growth.
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