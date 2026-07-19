CFM Holdings Aktie

CFM Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A113X2 / ISIN: SG1P02915996

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19.07.2026 12:54:19

Jet engine maker CFM to invest US$2 billion to speed up repairs

The GE Aerospace-Safran venture says it is putting money towards tackling bottlenecksWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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