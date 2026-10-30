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30.10.2026 06:31:28
Jet Freight Logistics präsentierte Quartalsergebnisse
Jet Freight Logistics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,45 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 INR je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,18 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jet Freight Logistics einen Umsatz von 837,8 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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