Jet Freight Logistics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jet Freight Logistics hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 INR, nach 0,380 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jet Freight Logistics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,13 Milliarden INR im Vergleich zu 944,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
