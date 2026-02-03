|
Jet Freight Logistics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Jet Freight Logistics hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 INR, nach 0,380 INR im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jet Freight Logistics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,13 Milliarden INR im Vergleich zu 944,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
