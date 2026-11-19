JetAI hat am 17.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

JetAI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -118,000 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 57,31 Prozent zurück. Hier wurden 0,7 Millionen USD gegenüber 1,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at