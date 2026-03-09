09.03.2026 06:31:29

JetAI gewährte Anlegern Blick in die Bücher

JetAI äußerte sich am 06.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,16 USD, nach -47,320 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 44,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,8 Millionen USD.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,330 USD. Im Vorjahr hatte JetAI -47,930 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 34,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 14,02 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 9,18 Millionen USD.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 3,050 USD sowie einen Umsatz von 8,40 Millionen USD prognostiziert.

