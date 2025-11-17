JetAI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JetAI hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,59 USD. Im Vorjahresquartal waren -43,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat JetAI 1,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 56,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at