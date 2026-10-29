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29.10.2026 06:31:29
JetBlue Airways: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
JetBlue Airways hat am 26.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
JetBlue Airways vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,68 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,390 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,81 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,32 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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