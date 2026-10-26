JetBlue Airways Corporation Q3 Loss Widens

(RTTNews) - JetBlue Airways Corporation (JBLU) announced Loss for its third quarter of -$257 million

The company's bottom line came in at -$257 million, or -$0.68 per share. This compares with -$143 million, or -$0.39 per share, last year.

Excluding items, JetBlue Airways Corporation reported adjusted earnings of -$226 million or -$0.60 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 21.1% to $2.812 billion from $2.322 billion last year.

JetBlue Airways Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$257 Mln. vs. -$143 Mln. last year. -EPS: -$0.68 vs. -$0.39 last year. -Revenue: $2.812 Bln vs. $2.322 Bln last year.