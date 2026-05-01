JetBlue Airways gewährte Anlegern Blick in die Bücher

JetBlue Airways hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,590 USD erwirtschaftet worden.

JetBlue Airways hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,24 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at