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30.07.2026 06:31:29
JetBlue Airways öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
JetBlue Airways hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,66 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,210 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,70 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,36 Milliarden USD in den Büchern standen.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Verlust von 0,691 USD je Aktie sowie einen Umsatz 2,69 Milliarden USD prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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